Юсуфов: встреча Путина и Трампа дала почву для энергодиалога США и РФ

Дмитрий Злодорев, Вашингтон – РИА Новости Украина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся в Гамбурге в рамках саммита G20, "задала конструктивный тон для решения важнейших проблем в области экономики в целом и энергетики в частности, стоящих перед Россией и США", заявил в понедельник РИА Новости бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов, ныне возглавляющий фонд "Энергия".

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

По его словам, "проблематика комплексной разработки новых нефтегазовых провинций, совершенствования технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов, несомненного взаимного учета интересов как российских, так и американских энергетических компаний – такова подсказанная анализом сложившейся ситуации повестка дня нового российско-американского энергодиалога, за продолжение которого ратует фонд "Энергия".

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Практической предпосылкой для качественно нового этапа этого диалога Юсуфов назвал "ростки конструктивного взаимопонимания, появление которых наметилось в ходе исторической встречи президентов РФ и США в Гамбурге".

Идеологической основой для такого диалога, по словам Юсуфова, станет высказанное Путиным на предварявшей саммит G20 встрече лидеров БРИКС намерение России и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен", а также "сообща с другими государствами-поставщиками и потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую безопасность".

Важным фактором укрепления глобальной энергетической безопасности собеседник агентства назвал "поступательное и успешное развитие компании "Роснефть", глава которой Игорь Сечин в конце июня заявил о готовности компании добыть в ближайшие 20 лет на 500 миллионов тонн нефти больше, чем предполагают существующие технические планы".

В этой связи Юсуфов, занимавший в начале 2000-х годов пост председателя совета директоров "Роснефти", подчеркнул, что "возобновление активного взаимодействия американских нефтегазовых гигантов и крупнейшей российской компании, поставившей перед собой амбициозную цель стать третьей в мире по объему добычи газа, явится не только подтверждением декларированного США прагматизма в политике и экономике, но и важным дополнением к планам по расширению экспорта американских сланцевых углеводородов на рынки Европы и Азии".

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Как отметил Юсуфов, основанный в 2011 году фонд "Энергия" готов использовать свой организационный и экспертный опыт, накопленный его руководством и специалистами в ходе успешного российско-американского энергодиалога начала 2000-х годов, для перевода двустороннего взаимодействия в сфере энергетики на путь конструктивного развития в интересах народов двух стран и стабильности глобальных энергорынков.