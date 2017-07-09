Трамп прокомментировал беседу с Путиным о "вмешательство РФ" в выборы

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Тема "вмешательства РФ в выборы" дважды поднималась в разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге.

По словам Трампа, российский президент категорически опроверг эти утверждения.

"Я дважды в жесткой форме ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в наши выборы. Он категорически опроверг это", — написал американский лидер на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщила, что лидеры стран в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" РФ в американские выборы.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.