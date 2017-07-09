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    Трамп прокомментировал беседу с Путиным о "вмешательство РФ" в выборы

    Тема:

    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (75)

    (обновлено: )24310
    Как заявил Трамп, он дважды "в жесткой форме ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в наши выборы". По словам президента США, Путин категорически опроверг это.
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Тема "вмешательства РФ в выборы" дважды поднималась в разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    По словам Трампа, российский президент категорически опроверг эти утверждения.

    "Я дважды в жесткой форме ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в наши выборы. Он категорически опроверг это", — написал американский лидер на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщила, что лидеры стран в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" РФ в американские выборы.

    Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

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