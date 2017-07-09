Саммит G20: встреча Путина и Трампа, обсуждение климата и протесты

РИА Новости Украина

Саммит группы ведущих стран мира G20, проходивший в пятницу и субботу в Гамбурге, завершился. Хотя в итоговом коммюнике говорится и о налоговом регулировании, и о мерах ВТО об упрощении торговли, эти вопросы все же отошли на второй план.

Основная интрига по этому документу строилась вокруг того, удастся ли сторонам согласовать единую позицию по климату с учетом того, что США ранее вышли из парижского соглашения, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно объявил, что повременит с ратификацией этого договора.

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В итоге в коммюнике отмечается, что 19 стран "двадцатки" приняли во внимание решение Вашингтона, но пришли к согласию, что соглашение пересмотру не подлежит. Впрочем, ряд лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, не теряют надежды убедить Трампа вернуться к договоренностям, подписанным полтора года назад в Париже.

Параллельно встрече лидеров стран в Гамбурге проходили митинги противников "двадцатки", обернувшиеся массовыми беспорядками.

Форум изначально задумывался как площадка для обсуждения экономических вопросов. Сейчас все стороны признают, что лидеры "двадцатки" большую часть времени все же уделяют мировым политическим кризисам.

Двусторонних встреч в Гамбурге состоялось несколько десятков: Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лидер КНР Си Цзиньпин поговорил с французским президентом Эммануэлем Макроном. Без преувеличения все внимание мирового сообщества было приковано к первым личным переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Особых ожиданий от этой беседы, как в экспертном сообществе, так и среди журналистов уже не было. Кто-то до последнего не верил, что встреча лидеров будет полноформатной, а не "на ногах", многие отводили на общение Путина и Трампа максимум полчаса-час. Почти два с половиной часа обсуждения двусторонних проблем и мировых кризисов стали фактически сенсацией.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи сообщил, что между лидерами возникла "позитивная химия", а сам Трамп назвал переговоры "замечательными", так что даже супруга Трампа Мелания не смогла прервать неожиданно затянувшийся разговор двух президентов.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

Но установление положительного личного контакта — не единственный результат вчерашних переговоров. Стороны объявили, что достигли соглашения о перемирии на юго-западе Сирии с воскресенья. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, безопасность вокруг этой зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать российская военная полиция в координации с США и Иорданией.

В госдепе подчеркнули, что достигнутое соглашение не является частью астанинского процесса — в Астане ранее договорились о создании четырёх зон деэскалации. Кроме того, РФ и США условились создать двусторонний канал связи для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Ранее в Вашингтоне назначили представителя по украинскому вопросу Курта Волкера.

Встреча, похоже, сняла и сомнения Трампа по вопросу "вмешательства" России в президентские выборы в США. Путин сообщил, что его коллега задавал ему вопросы на эту тему, получил ответы и, кажется, был ими удовлетворен.

Конечно, остались нерешенные вопросы: так, стороны продолжат обсуждать проблемы с дипломатической собственностью России в США, "подвис" и вопрос санкций, которые продолжают расширять и при новой администрации Белого дома. Но главное, что президенты сели за стол переговоров и, наконец, обсудили проблемы лично, уверены эксперты.

Встреча Путина и Трампа породила интернет-"мемы". Одним из самых растиражированных результатов сетевого творчества стал коллаж из двух фотоснимков. Первый — момент рукопожатия Путина и Трампа, когда американский лидер уже протянул свою руку в сторону собеседника, а тот еще не успел ответить взаимностью. Второй — сцена первой встречи выдуманных президентов РФ и США Виктора Петрова и Фрэнка Андервуда из вышедшего больше года назад предпоследнего сезона американского сериала "Карточный домик", поразительно точно "воспроизводящая" рукопожатие настоящих лидеров.

Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Церемония совместного фотографирования глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

В сети недоумевают — смотрели ли президенты этот сериал? И шутят: если да — то сговорились ли они повторить знаменитую сцену?

Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками "двадцатки". В течение двух дней форума в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.

Протестующие и, прежде всего, печально известное неформальное объединение леворадикальных группировок "черный блок" забрасывали полицейских камнями, бутылками, коктейлями Молотова, в полицейский вертолет была запущена сигнальная ракета, пилотов другого вертолета ослепили при помощи лазерной указки. Протестующие жгли автомобили и строили баррикады, наносили граффити на стены домов и разгромили несколько магазинов. Ущерб, нанесенный городу и его жителям, еще не оценен.

Как заявили в полиции, на 19:00 по местному времени есть информация о 285 раненых полицейских. В городе задержаны 144 человека, 23 арестованы, в отношении 41 человека вынесено решение о продлении задержания.

Меркель заявила, что осуждает насилие со стороны демонстрантов, которые тем самым продемонстрировали "тягу к разрушениям". Организаторы санкционированных акций обвинили полицейских в превышении полномочий.