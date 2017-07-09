Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

РИА Новости Украина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает позитивный сигнал для мира, поскольку между лидерами крупнейших государств начался диалог, считает украинский дипломат, глава правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан.

Путин и Трамп в пятницу провели свою первую личную встречу, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об их итогах. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности. В субботу Трамп заявил, что встреча с Путиным была замечательной, сообщило агентство Франс Пресс, передает РИА Новости.

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"То, что они сразу не поссорились, я считаю, что это позитив для мира… И то, что все-таки состоялся разговор, то, что не рассорились, и что не было жестких комментариев, свидетельствует, что начался диалог, всегда лучше диалог, нежели противостояние", - заявил эксперт в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Глава МИД РФ ранее также подтвердил, что Россия и США готовы объявить о перемирии на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, а разговор по северной зоне деэскалации продолжается. Как сообщил Лавров, стороны договорились, что безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция РФ при координации с США и Иорданией.

Также была достигнута договоренность о создании российско-американского канала связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в Москве в ближайшее время ожидают представителя США по Украине Курта Волкера.

Лидеры стран также условились, что борьба с терроризмом и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия, договорились ускорить процедуры по назначению новых послов, обсудили дела находящихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.