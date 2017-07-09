наверх
09.07.201702:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Белый дом: поездка Трампа на саммит G20 была "очень продуктивной"

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (67)

    32
    По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент Дональд Трамп возвращается в Белый дом после очень продуктивной поездки в Польшу и на саммит G20.
    Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал "очень продуктивной" поездку президента Дональда Трампа в Польшу и на саммит G20 в немецком Гамбурге.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Завтрак "нормандской четверки" без Украины и последние встречи на саммите G20

    Читайте также: "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

    "Президент и первая леди возвращаются в Белый дом после очень продуктивной поездки в Польшу и на саммит G20", — написал Спайсер в Twitter, сопроводив запись фотографией супругов перед посадкой в самолет, вылетающий из Гамбурга.

    Трамп посетил Польшу 10 июля, где встретился с руководством страны и ряда соседних стран. Стороны обсуждали, в частности, вопрос поставок оружия и сжиженного газа из США.

    В Гамбурге Трамп, помимо участия в саммите G20, провел несколько двусторонних встреч, в том числе первую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам лидеры двух стран договорились о совместной работе по решению конфликтов в Сирии и в Украине, а также вопросов кибербезопасности.

    В отличие от ряда других участников саммита, президент США не стал проводить пресс-конференцию по итогам мероприятия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Политический эксперт Сергей Быков
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора