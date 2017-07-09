Трамп и Путин 40 минут обсуждали "вмешательство" РФ в выборы

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали "вмешательство" РФ в американские выборы, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщил высокопоставленный источник газеты, из двухчасовой беседы политиков 40 минут было выделено именно этой теме. При этом "временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа", утверждает издание.

Согласно информации Тиллерсона, после спора Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.