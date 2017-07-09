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    Трамп и Путин 40 минут обсуждали "вмешательство" РФ в выборы

    Тема:

    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (71)

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    По словам источника, Путин громко требовал доказательств от Трампа, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в его пользу.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали "вмешательство" РФ в американские выборы, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
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    Как сообщил высокопоставленный источник газеты, из двухчасовой беседы политиков 40 минут было выделено именно этой теме. При этом "временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа", утверждает издание.

    Согласно информации Тиллерсона, после спора Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

    Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова,  "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.

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