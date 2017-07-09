наверх
09.07.201709:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом

    (обновлено: )31910
    Горбачев отметил, что пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан: "Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении".
    Михаил Горбачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. После первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но позитивные моменты появились. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

    Смотрите также: "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

    "Пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан. Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении", — сказал Горбачёв РИА Новости, говоря об итогах встречи лидеров РФ и США.

    Напомним, Путин и Трамп провели первую личную встречу в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гамбург приходит в себя после выступлений антиглобалистов
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора