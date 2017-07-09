Горбачев прокомментировал встречу Путина с Трампом

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. После первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но позитивные моменты появились. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Смотрите также: "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

"Пока трудно говорить о серьёзных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан. Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении", — сказал Горбачёв РИА Новости, говоря об итогах встречи лидеров РФ и США.

Напомним, Путин и Трамп провели первую личную встречу в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.