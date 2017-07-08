Встреча Трампа и Путина: противоречий по Украине больше, чем по Сирии – эксперт

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На полях саммита "Большой двадцатки" произошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

Вместо запланированных 35 минут встреча продолжалась более двух часов за закрытой дверью. Трамп заявил, что обсуждали "интересные вещи". По словам Путина, обсуждались ситуация в Украине, борьба с терроризмом и кибербезопасность.

Встречу президентов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик Института мировой политики Николай Белисков.

"Я думаю, что вопрос Украины обсуждался меньше, в сравнении с другими вопросами. Вообще из американских СМИ понятно, что на самом деле президенты планировали говорить о Сирии больше. И это говорит о том, что те противоречия, которые есть у президентов вокруг Украины, намного глубже, чем по Сирии или по другим вопросам. Потому, чтобы их решить, нужно дополнительное время и они решили не тратить на это первую встречу", — считает эксперт.