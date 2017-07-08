наверх
08.07.201716:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Встреча Трампа и Путина: противоречий по Украине больше, чем по Сирии – эксперт

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (62)

    276
    Аналитик Института мировой политики Николай Белисков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что для того, чтобы решить противоречия, которые есть у США и РФ по Украине, президентам нужно дополнительное время.
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На полях саммита "Большой двадцатки" произошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главные мировые темы: встреча Трампа и Путина, хоррор-шоу в Гамбурге
     Вместо запланированных 35 минут встреча продолжалась более двух часов за закрытой дверью. Трамп заявил, что обсуждали "интересные вещи". По словам Путина, обсуждались ситуация в Украине, борьба с терроризмом и кибербезопасность.

    Встречу президентов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик Института мировой политики Николай Белисков.

    "Я думаю, что вопрос Украины обсуждался меньше, в сравнении с другими вопросами. Вообще из американских СМИ понятно, что на самом деле президенты планировали говорить о Сирии больше. И это говорит о том, что те противоречия, которые есть у президентов вокруг Украины, намного глубже, чем по Сирии или по другим вопросам. Потому, чтобы их решить, нужно дополнительное время и они решили не тратить на это первую встречу", — считает эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме