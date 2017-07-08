Хроника 7 июля: G20, Трамп и Путин, беспорядки в Гамбурге, теракты в Луганске

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В пятницу, 7 июля, внимание общественности было приковано к Гамбургу, где на полях саммита G-20 начались переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Трамп и Путин, первая встреча

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в пятницу впервые встретились в Гамбурге на полях саммита «двадцатки». Лидеры двух стран общались почти 2,5 часа. Как позднее сообщил Владимир Путин во во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе длительной беседы с Трампом обсуждались, в частности, вопросы Украины и Сирии, вопросы борьбы с терроризмом, проблемы кибербезопасности.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал журналистам, что президенты США и РФ обсудили будущее двусторонних отношений. По его словам, главная цель Трампа – уйти от состояния "непреодолимых разногласий" с Россией.

США и РФ открывают канал связи по Украине

Путин и Трамп также договорились создать канал по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "при обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса".

"Условлено создать канал между представителями Российской Федерации и США, чтобы использовать имеющиеся у США возможности для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей, опираясь на потенциал, заложенный в Контактной группе и в «нормандском формате». Рассчитываем, что в ближайшее время представитель США по украинскому урегулированию прибудет в Россию на консультации", — сказал Лавров, чьи слова приводит официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

РФ, США, "Минск-2": есть общий интерес

Сергей Лавров также сообщил, что в ходе его беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в пятницу не было выявлено отхода США от минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Министр также отметил, что он не припомнит, чтобы президент Трамп предлагал какой-то другой план по Украине.

"Есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который содержится в минских договоренностя", — заявил Лавров.

Гамбург: саммит G-20 на фоне беспорядков

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. По данным городской полиции на вечер пятницы, уже 196 правоохранителей пострадали в столкновениях с демонстрантами, протестующими против проведения саммита.

Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и дубинки, а демонстранты бросали в правоохранителей "коктейли Молотова". На улицах появились баррикады. Задержаны более 80 протестующих, 19 – арестованы.

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Взрывы в Луганске

Два взрыва прогремели в пятницу в центре Луганска. В результате первого взрыва, раздавшегося в 15.30 у Дома правительства, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Второй взрыв произошел в центре Луганска вечером неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал эти взрывы терактами.

"Хочу заверить, что руководство Республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия", — заявил Плотницкий, слова которого приводит Луганский информационный центр.

В Киеве предотвратили провокацию у здания консульства Польши

СБУ сообщила в пятницу о задержании группы граждан, планировавших провокацию у консульства Польши – они за денежное вознаграждение намеревались совершить там "хулиганские действия".

Целью акции, заказанной, как полагают в СБУ, "российскими спецслужбами", должно было стать "разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинско-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене".

Регламентный комитет одобрил арест нардепа

Регламентный комитет Верховной Рады в пятницу поддержал Генпрокуратуру Украины. Члены комитета рекомендуют снять неприкосновенность, задержать и арестовать нардепа от "БПП" Борислава Розенблата.

Ранее регламентный комитет признал недостаточно обоснованными представления генпрокурора Юрия Луценко против четырех других депутатов Рады: Максима Полякова, Олеся Довгого, Андрея Лозового и Евгения Дейдея.