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    Вопреки всем графикам: переговоры Путина и Трампа длятся более двух часов

    (обновлено: )12030
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге в пятницу, 7 июля, длятся уже почти два часа.

    Российская сторона ожидала, что беседа глав государств продлится около часа. В Белом доме отводили на нее полчаса.

    "Учитывая, что они так долго обсуждают — наверное, все-таки, там достаточно широкая повестка, начиная, безусловно, от политических вопросов", — предположила шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Она выразила надежду, что Путин и Трамп также затронули экономическую проблематику.

    Первая встреча Путина и Трампа началась примерно в 17:10 по киевскому времени. Главы государств пожали друг другу руки и выразили надежду на конструктивное общение.

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