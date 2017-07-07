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    Трамп и Путин уделили большую часть времени Сирии, а не Украине

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    Первая встреча Путина и Трампа (57)

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, большая часть дискуссий была посвящена сирийскому урегулированию "с большим количеством деталей и обменом мнений по тому соглашению, которое было анонсировано сегодня".
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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    Первая встреча лидеров России и США прошла в Гамбурге на полях "Большой двадцатки" и продолжалась почти два с половиной часа.

    Большая часть дискуссий, по словам Тиллерсона, была посвящена сирийскому урегулированию "с большим количеством деталей и обменом мнений по тому соглашению, которое было анонсировано сегодня".

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    Тиллерсон добавил, что Трамп и Путин попытались прояснить, "куда мы движемся", и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.

    "По большей части наши цели совпадают. На то, как мы к ней движемся, у нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги. И то, где у нас есть различия, у нас есть больше работы, которую мы должны проделать" — заявил Тиллерсон.

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    "Может быть, наш подход неправильный, а их — правильный?" — сказал госсекретарь США.

    Как сообщалось, еще одной темой, которую обсуждали Трамп и Путин, стала ситуация на востоке Украины

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