Фотоитоги 7 июля: первая встреча Путина и Трампа, двойной взрыв в Луганске, Гамбург "в огне"

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

Два человека пострадали в результате второго за день взрыва в Луганске. Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.

В Гамбурге, где проходит саммит G20, 159 полицейских ранены, 45 человек задержаны по итогам акций протеста, которые прошли в пятницу в первой половине дня.