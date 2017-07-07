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    Фотоленты

    Фотоитоги 7 июля: первая встреча Путина и Трампа, двойной взрыв в Луганске, Гамбург "в огне"

    (обновлено: )13210
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    В Неаполе обрушился жилой дом, под завалами люди
    Украинский богатырь Александр Пеканов во время показательного выступления в рамках Всеукраинского фестиваля Казацкие развлечения-2017 в Чернигове
    Председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахрамана и председатель ВРУ Андрей Парубий
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Взрыв прогремел в центре Луганска
    Беспорядки накануне саммита G20
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
    В Неаполе обрушился жилой дом, под завалами люди
    В Неаполе обрушился жилой дом, под завалами люди
    ansa
    Украинский богатырь Александр Пеканов во время показательного выступления в рамках Всеукраинского фестиваля Казацкие развлечения-2017 в Чернигове
    Украинский богатырь Александр Пеканов во время показательного выступления в рамках Всеукраинского фестиваля "Казацкие развлечения-2017" в Чернигове
    УНИАН
    Председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахрамана и председатель ВРУ Андрей Парубий
    Председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахрамана и председатель ВРУ Андрей Парубий
    Крымский Андрей / УНИАН
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
    REUTERS John MacDougall/Pool
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Взрыв прогремел в центре Луганска
    lug-info.com
    Беспорядки накануне саммита G20
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

    Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

    Два человека пострадали в результате второго за день взрыва в Луганске. Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.

    В Гамбурге, где проходит саммит G20, 159 полицейских ранены, 45 человек задержаны по итогам акций протеста, которые прошли в пятницу в первой половине дня.

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