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    Стали известны подробности переговоров Путина и Трампа

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    Первая встреча Путина и Трампа (52)

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    Как заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы.
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появилось видео переговоров Путина и Трампа

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    "У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

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