Саммит G20: для Украины прозвучал тревожный звонок - эксперт

"Есть достаточно негативный звоночек. На завтра назначен завтрак между участниками "нормандского формата" только без Украины. Естественно, что это вызывает огромную озабоченность украинской стороны, потому что, согласно Уставу организации G20, страна хозяйка саммита могла пригласить на встречу любого представителя по собственному желанию. То есть как уже один раз было. Если бы Меркель очень хотела, то она бы позвала Порошенко на эту встречу и вообще на G20. Но видно, что последние переговоры их в Берлине имели достаточно холодный контекст. На сегодняшний день, я так предполагаю, что дальнейшие события могут развиваться достаточно интересно", — заявил политолог Кирилл Молчанов в ходе пресс-конференции РИА Новости Украины.

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Напомним, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.