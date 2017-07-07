наверх
07.07.201719:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение политолога

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (48)

    (обновлено: )29102
    Как считает политолог, ведущий аналитик Международного информационно- аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова, в настоящее время президент США Дональд Трамп понимает, что любое сближение с президентом РФ Владимиром Путиным "ему выйдет боком".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Он (Трамп — Ред.) в любой момент может быть обвинен в том, что действует не в интересах американского народа, а (в интересах — Ред.) своих друзей, назовем это так. Здесь он будет двигаться очень осторожно", —  заявила Александра Решмедилова в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Политолог считает, что именно с этим связано некое "потепление" в отношениях Трампа с Украиной — президент США "старается себя обезопасить". По мнению Решмедиловой, президенты РФ и США обсудят сирийскую проблему, а "Украина не будет выходить в топ-темы… не на ней будет сконцентрировано главное внимание".

    Смотрите также: Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение Решмедиловой. Видео
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор