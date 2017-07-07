Встреча Путина и Трампа: чего ожидать Украине. Мнение политолога

"Он (Трамп — Ред.) в любой момент может быть обвинен в том, что действует не в интересах американского народа, а (в интересах — Ред.) своих друзей, назовем это так. Здесь он будет двигаться очень осторожно", — заявила Александра Решмедилова в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Политолог считает, что именно с этим связано некое "потепление" в отношениях Трампа с Украиной — президент США "старается себя обезопасить". По мнению Решмедиловой, президенты РФ и США обсудят сирийскую проблему, а "Украина не будет выходить в топ-темы… не на ней будет сконцентрировано главное внимание".

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