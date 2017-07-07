Более двух часов: завершились первые переговоры Путина и Трампа

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональд Трампа завершилась в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.

Беседа началась в 16.09 в зале для переговоров Выставочного центра Гамбурга, а завершилась в 18.26 по местному времени.

Первым беседу начал Трамп, который отметил, что для него честь встретиться с российским лидером и обсудить текущие вопросы. В свою очередь, Путин заявил, что рад познакомиться с президентом США, с которым ранее общался только по телефону. По его мнению, одних телефонных разговоров недостаточно, для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня необходимы личные встречи.

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.