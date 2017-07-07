"Это честь быть с вами": Трамп оценил встречу с Путиным

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным честь для него.

"Уважаемый господин президент! Очень рад с вами встретиться. Мы с вами обсуждали целый ряд вопросов и будем продолжать обсуждение. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов, и для всех заинтересованных сторон", — сказал президент США.

После Трамп повернулся к Путину и сказал: "Это честь быть с вами".

Президент России со своей стороны сказал, что рад познакомиться с Трампом. Путин при этом на протяжении всего своего заявления обращался лично к Трампу.

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому – давление со стороны части антироссийски настроенного американского истеблишмента, который обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.