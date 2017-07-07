Встреча президентов США и РФ: Трамп пытается себя обезопасить - Решмедилова

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина происходит гораздо позднее, чем многие ожидали, но для этого есть веские причины: Трамп вынужден вести себя очень осторожно в отношениях с Москвой. Об этом сказала на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина политолог Александра Решмедилова.

"Давайте понимать такую вещь, что Трамп себя лично своими заявлениями в период избирательной гонки загнал в ловушку. Он настолько много говорил о том, что быстро наладит диалог с Российской Федерацией, что он настроен на этот диалог, что диалог возможен, что… Многие ожидали, что встреча состоится гораздо быстрее, чем через полгода, Трампа с Путиным… что можно будет говорить о переформатировании отношений глобальных, об усилении Москвы и Вашингтона, опять же, о некоем "перетягивании каната", а в некоторых моментах, может быть, о сотрудничестве в решении глобальных вопросов", — сказала Решмедилова. И добавила: "Но встреча эта не состоялась за полгода, она только только проходит период готовности".

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

С чем это связано? По словам эксперта, "Трамп понимает, что против него сейчас настроены элиты и его явное сблежение с Путиным, с Кремлем — дорогой ценой дастся и выйдет боком, даже так".

"Он (Трамп — Ред.) в любой момент может быть обвинен в том, что действует не в интересах американского народа, а (в интересах — Ред.) своих друзей, назовем это так. Здесь он будет двигаться очень осторожно", — подчеркнула Решмедилова.

Политолог считает, что именно с этим связано некое "потепление" в отношениях Трампа с Украиной — президент США "старается себя обезопасить".

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

По мнению Решмедиловой, президенты РФ и США обсудят сирийскую проблему, а "Украина не будет выходить в топ-темы… не на ней будет сконцентрировано главное внимание".

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Поэтому прорывов по проблеме Донбасса от встреч в Гамбурге в формате Путин-Трамп и Путин-Меркель-Макрон ожидать не стоит, отметила эксперт. Она предположила, что лидеры "будут стараться все равно перезапустить нормандский формат, и отказываться от него пока никто не собирается".

"Я думаю, что сам момент диалога между Трампом и Путиным очень сложный. Они лидеры… они эгоцентричны, оба крайне бывают эмоциональны и рациональны. И их всячески будут стараться обезопасить от каких-то резких телодвижений. Поэтому, я думаю… все будет очень сухо, дипломатично, аккуратно", — отметила Решмедилова.

Что до визита в Киев госсекретаря США Рекса Тиллерсона, то, по мнению политолога, очень похоже, что с ним связана "мыльная опера" с представлениями о снятии неприкосновенности с некоторых депутатов — ранее "явно США рекомендовали (Киеву — Ред.) уделить все-таки время для того, чтобы побороться немножко с коррупцией".

Решмедилова напомнила об одном высказывании Тиллерсона: "он сказал — зачем бороться за тело Украины, вплоть до того, что на Востоке, если ваши души пожирает коррупция…".

"Вот эти слова — они очень красноречивы", — отметила Решмедилова. Она также напомнила, что "у Тиллерсона и у его компании был интерес к украинской энергетике, связанной с добычей сланцевого газа". По словам политолога, "весь этот его интерес вовремя был свернут", и у нынешнего госсекретаря, возможно, "осадочек явно остался".

В Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" проходят переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону. Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Сергея Лаврова, встреча длилась около часа.