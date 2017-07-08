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    Мелания Трамп пыталась ускорить окончание переговоров мужа с Путиным

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    Первая встреча Путина и Трампа (58)

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    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в какой-то момент в переговорную комнату заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить президентов закончить переговоры, но у нее это не получилось.
    Супруга президента США Мелания Трамп и президент РФ Владимир Путин на саммите G20
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели "чрезвычайно важную" встречу, и никто из лидеров не хотел останавливаться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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    По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.

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    "Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", — рассказал журналистам Тиллерсон.

    Он отметил, что встреча президентов продолжалась 2 часа 15 минут.

    "Это была чрезвычайно важная встреча. У нас есть столько тем для обсуждения и это хороший старт", — подчеркнул госсекретарь США.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первая леди США Мелания Трамп и президент РФ Владимир Путин на саммите G20

    Ранее сообщалось, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах в Гамбурге. 

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