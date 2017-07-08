Путин заявил, что личные взаимоотношения с Трампом установлены

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Личные взаимоотношения российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом установлены. Об этом заявил президент России на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

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Также, по словам Путина, американский лидер адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует.

"Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы", — сказал он.

"Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить хотя бы частично тот уровень взаимодействия, который нам нужен", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что на полях саммита "Большой двадцатки" прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо запланированных 35 минут встреча продолжалась более двух часов за закрытой дверью. Трамп заявил, что обсуждали "интересные вещи". По словам Путина, обсуждались ситуация в Украине, борьба с терроризмом и кибербезопасность.