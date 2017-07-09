Меркель высказалась о ситуации на саммите, когда Иванки Трамп заняла место отца

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дочь президента США Иванка Трамп как член американской делегации имела полное право занять место отца за столом переговоров лидеров стран G20, передает агентство Блумберг.

"Делегации сами решают, следует ли президенту присутствовать на встрече, кто займет его место и сядет за стол. Иванка Трамп была полноправным членом американской делегации, так делают и другие делегации. Очень хорошо известно, что она работает в Белом доме и принимает участие в других инициативах", — цитирует агентство заявление Меркель.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Иванка Трамп на некоторое время заняла место отца за главным столом переговоров лидеров стран G20, когда президенту США потребовалось покинуть заседание. По данным немецкого журнала Spiegel, во время отсутствия Трампа обсуждалась проблема занятости женщин в развивающихся странах. Американские СМИ отмечали, что Иванка — наиболее заметный человек в администрации США, занимающийся вопросами женщин.

Саммит G20 в Гамбурге прошел 7-8 июля.