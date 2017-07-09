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    В мире

    Трамп: на встрече с Путиным санкции не обсуждались

    Тема:

    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (74)

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    Как заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, никаких шагов до разрешения кризисов в Украине и в Сирии предприниматься не будет.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге не обсуждал санкции. Об этом он написал на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    Трамп также отметил, что никаких шагов до разрешения кризисов в Украине и в Сирии предприниматься не будет.

    "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано до разрешения проблем в Украине и в Сирии!" — написал Трамп.

    Скриншот с сайта Twitter

    Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

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