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    Диалог Трампа и Путина. Белый дом увидел "сферы взаимных интересов"

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (83)

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    Представитель Белого дома Сара Сандерс по итогам первой встречи американского и российского лидеров сообщила, что в первую очередь речь идет об "установлении перемирия в Сирии".
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. США видят сферы взаимных интересов с Россией, где возможно сотрудничество, в частности это установление перемирия в Сирии, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс по итогам первой встречи лидеров США и РФ.

    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп, Украина, русофобия. Главное из пресс-конференции Путина

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    "Мы увидели, что есть сферы взаимных интересов, где мы можем работать вместе. В частности, по таким вещам, как установление перемирия в Сирии", — сказала она.

    Сандерс отказалась отвечать на вопрос, доверяет ли Трамп Путину.

    Первая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась 7 июля в Гамбурге "на полях" саммита G20, она длилась больше двух часов.

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