Диалог Трампа и Путина. Белый дом увидел "сферы взаимных интересов"

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. США видят сферы взаимных интересов с Россией, где возможно сотрудничество, в частности это установление перемирия в Сирии, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс по итогам первой встречи лидеров США и РФ.

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"Мы увидели, что есть сферы взаимных интересов, где мы можем работать вместе. В частности, по таким вещам, как установление перемирия в Сирии", — сказала она.

Сандерс отказалась отвечать на вопрос, доверяет ли Трамп Путину.

Первая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась 7 июля в Гамбурге "на полях" саммита G20, она длилась больше двух часов.