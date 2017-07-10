Бортник: Путин и Трамп договорились договариваться

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" и продолжалась почти два с половиной часа. Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, большую часть времени в ходе переговоров собеседники уделили сирийской проблеме.

Еще одной темой, которую, наряду с другими, обсуждали Трамп и Путин, стала ситуация на востоке Украины. В частности, достигнута договоренность об открытии канала связи по урегулированию в Донбассе. Для этого США назначили спецпредставителя Госдепа по Украине, им стал Курт Волкер.

Свое видение результатов встречи обрисовал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"По встрече Путина и Трампа.

1. Договорились считать РФ не виноватой, а Трампа непричастным, в/к вмешательству в президентские выборы в США. Рабочая группа и Соглашении о кибербезопасности и невмешательстве должны укрепить публичный эффект от этого));

2. Договорились о перемирии в южной Сирии (на границе с Иорданией и Израилем!). Но это уже 3-я сделка по Сирии (Лавров с Керри подтвердят), соблюсти которую будет крайне сложно из-за пестрого конгломерата группировок, участвующих в конфликте;

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

3. Договорились возродить формат "Карасин-Нуланд" / "Волкер — Карасин/Сурков?" и попытаться перезагрузить "Нормандский формат" и выполнение "Минских соглашений". Ждем Тиллерсона в Киеве чтобы понять "куда ветер дует";

4. Договорились поменять послов (не справились ребята с давлением), но не договорились о Буте и российской дипсобственности;

5. Не договорились по КНДР (но без КНР — это в принципе не возможно)», — подвел Бортник на своей странице в Facebook итоги встречи лидеров США и России.

Facebook Руслана Бортника Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, "главное, о чем договорились — пока не нагнетать и не эскалировать отношения — договорились договариваться дальше".

"Ни одна из сторон не уступила свои позиции. Все решали свои тактические задачи — "российское вмешательство", "перемирие в Сирии", — отметил политолог.

Бортник напомнил, что накануне в телевизионном эфире он спорил с одним из украинских политиков о договоренностях между РФ и США.

Читайте также: Саммит G20: встреча Путина и Трампа, обсуждение климата и протесты

"И моя позиция в том, что "Большая сделка" невозможна, да и не нужна никому в современном мире, а ожерелье мелких — неизбежно (при этом большинство из них будут непубличны)", — подчеркнул эксперт.