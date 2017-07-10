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    Интервью

    Бортник: Путин и Трамп договорились договариваться

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (80)

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    "Большая сделка" между Москвой и Вашингтоном невозможна, да и не нужна никому в современном мире, а ожерелье мелких сделок - неизбежно, при этом большинство из них не будут публичными, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина 

    Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла  в пятницу в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" и продолжалась почти два с половиной часа. Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, большую часть времени в ходе переговоров собеседники уделили сирийской проблеме.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
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    Еще одной темой, которую, наряду с другими, обсуждали Трамп и Путин, стала ситуация на востоке Украины. В частности, достигнута договоренность об открытии канала связи по урегулированию в Донбассе. Для этого США назначили спецпредставителя Госдепа по Украине, им стал Курт Волкер.

    Свое видение результатов встречи обрисовал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. 

    "По встрече Путина и Трампа.

    1. Договорились считать РФ не виноватой, а Трампа непричастным, в/к вмешательству в президентские выборы в США. Рабочая группа и Соглашении о кибербезопасности и невмешательстве должны укрепить публичный эффект от этого));

    2. Договорились о перемирии в южной Сирии (на границе с Иорданией и Израилем!). Но это уже 3-я сделка по Сирии (Лавров с Керри подтвердят), соблюсти которую будет крайне сложно из-за пестрого конгломерата группировок, участвующих в конфликте;

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    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

    3. Договорились возродить формат "Карасин-Нуланд" / "Волкер — Карасин/Сурков?" и попытаться перезагрузить "Нормандский формат" и выполнение "Минских соглашений". Ждем Тиллерсона в Киеве чтобы понять "куда ветер дует";

    4. Договорились поменять послов (не справились ребята с давлением), но не договорились о Буте и российской дипсобственности;

    5. Не договорились по КНДР (но без КНР — это в принципе не возможно)», — подвел Бортник на своей странице в Facebook итоги встречи лидеров США и России.

    Facebook Руслана Бортника
    Скриншот с сайта Facebook

    По его мнению, "главное, о чем договорились — пока не нагнетать и не эскалировать отношения — договорились договариваться дальше".

    "Ни одна из сторон не уступила свои позиции. Все решали свои тактические задачи — "российское вмешательство", "перемирие в Сирии", — отметил политолог.

    Бортник напомнил, что накануне в телевизионном эфире он спорил с одним из украинских политиков о договоренностях между РФ и США.

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    "И моя позиция в том, что "Большая сделка" невозможна, да и не нужна никому в современном мире, а ожерелье мелких — неизбежно (при этом большинство из них будут непубличны)", — подчеркнул эксперт.

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