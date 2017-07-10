Путин остался доволен встречей с Трампом

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин остался доволен встречей с американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла 7 июля в Гамбурге на полях G20, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи. Дело в том, что они общались не только в рамках этой двусторонки, как ее называют, они общались — перебрасывались какими-то фразами до этого, они имели возможность продолжить свое общение и в ходе обеда, протокольного мероприятия, которое было позже этим же днем. Поэтому, процесс пошел", — сказал Песков в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам, нелепо говорить о том, кто "победил" на этой встрече. "Много говорят, кто победил, кто проиграл на этой встрече. Это тоже абсурдная постановка вопроса. На самом деле, после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Саммит G20 в Гамбурге проходил 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.