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    Путин остался доволен встречей с Трампом

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (78)

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    По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, после того, как прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, "можно с уверенностью сказать, что победили все".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин остался доволен встречей с американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла 7 июля в Гамбурге на полях G20, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    "Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи. Дело в том, что они общались не только в рамках этой двусторонки, как ее называют, они общались — перебрасывались какими-то фразами до этого, они имели возможность продолжить свое общение и в ходе обеда, протокольного мероприятия, которое было позже этим же днем. Поэтому, процесс пошел", — сказал Песков в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

    По словам, нелепо говорить о том, кто "победил" на этой встрече. "Много говорят, кто победил, кто проиграл на этой встрече. Это тоже абсурдная постановка вопроса. На самом деле, после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Саммит G20 в Гамбурге проходил 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.

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