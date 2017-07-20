ExxonMobil оспаривает заключение минфина США о нарушении санкций против РФ

ERIC PIERMONT / AFP

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Американская нефтекомпания ExxonMobil инициировала процедуру юридического оспаривания заключения минфина США, согласно которому компания в 2014 году нарушила санкции США против России, подписав ряд документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"ExxonMobil сегодня заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами минфина США (OFAC)", — говорится в сообщении компании.

Ранее OFAC оштрафовала ExxonMobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима. Сообщалось, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.

Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики в Украине", говорится в тексте законопроекта.

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Сейчас законопроект находится на согласовании в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему было перенесено. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ должен быть передан на подпись президента США.