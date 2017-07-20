наверх
21.07.201700:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    ExxonMobil оспаривает заключение минфина США о нарушении санкций против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (411)

    (обновлено: )5301
    ExxonMobil в четверг заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами минфина США (OFAC).
    Нефтяная компания ExxonMobil
    ERIC PIERMONT / AFP

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Американская нефтекомпания ExxonMobil инициировала процедуру юридического оспаривания заключения минфина США, согласно которому компания в 2014 году нарушила санкции США против России, подписав ряд документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

    "ExxonMobil сегодня заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами минфина США (OFAC)", — говорится в сообщении компании.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    Ранее OFAC оштрафовала ExxonMobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима. Сообщалось, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.

    Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

    Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

    При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики в Украине", говорится в тексте законопроекта.

    Читайте также: Встреча Путина и Трампа. Диалог начался — дипломат

    Сейчас законопроект находится на согласовании в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему было перенесено. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ должен быть передан на подпись президента США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вашингтон. Архивное фото
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов