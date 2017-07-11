Белый дом поддержит введение новых санкций по России и Ирану

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Администрация США поддерживает санкции, которые содержатся в законопроекте по России и Ирану, заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт.

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"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", — сказал он.

При этом, как отметил Шорт, администрация обеспокоена тем фактом, что данный законопроект "юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса". По его словам, это создает для Белого дома "дипломатический вызов", когда в некоторых ситуациях Вашингтон не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России останутся в силе до разрешения конфликта в Украине.