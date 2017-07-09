Госсекретарь США сообщил, сколько продлятся санкции в отношении России

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России останутся в силе до разрешения конфликта в Украине.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа. Диалог начался — дипломат

"Санкции США и ЕС в отношении РФ будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Вместе с Тиллерсоном в Украину прибыл новоназначенный специальный представитель США в переговорах по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер.