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    Госсекретарь США сообщил, сколько продлятся санкции в отношении России

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (33)

    (обновлено: )65208
    Как заявил Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье, санкции будут оставаться до тех пор, "пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции".
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России останутся в силе до разрешения конфликта в Украине.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

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    "Санкции США и ЕС в отношении РФ будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

    Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Вместе с Тиллерсоном в Украину прибыл новоназначенный специальный представитель США в переговорах по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер.

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