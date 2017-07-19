Еврокомиссия близка к запуску процедуры по введению санкций против Польши

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Еврокомиссия на следующей неделе может направить Польше очередные рекомендации, чтобы избежать нарушения властями страны принципа верховенства права, а также запустить процедуру предотвращения нарушений европейского законодательства, заявил первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической.

"Мы быстро подготовим третью рекомендацию в рамках процедуры верховенства права, чтобы она была формально одобрена коллегией на следующей неделе", — сказал Тиммерманс журналистам.

Он также сообщил, что ЕК "быстро подготовится к запуску процедуры по предотвращению нарушения законодательства ЕС на следующей неделе".

Процедура по предотвращению нарушения может завершиться обращением в Суд ЕС, которому предстоит принять решение о наложении санкций на страну в случае, если будет установлено нарушение этой страной европейского законодательства.

Также Тиммерманс сообщил, что Еврокомиссия в свете судебной реформы в Польше близка к запуску процедуры, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

"Вариант запуска статьи 7 договора (о ЕС) обсуждается, ни для кого не может быть сюрпризом, что, с учетом последних событий, мы очень близко подошли к запуску (процедуры) по статье 7", — сказал Тиммерманс.

При этом он отметил, что в ЕС по-прежнему готовы к диалогу с польскими властями.

Ранее ЕК выражала беспокойство в связи с соблюдением принципа верховенства права Польшей. После изменения законодательства о Конституционном суде страны ЕК начала диалог с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм. Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

Сенат Польши 15 июля принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции".