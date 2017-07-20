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    Ряд энергокомпаний Европы против антироссийских санкций США - СМИ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (409)

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    Управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что новые санкции "будут иметь вопиющее влияние на нефте- и газоснабжение в целом".
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Представители ряда крупных энергетических компаний Европы высказались против новых санкций США в отношении России, пишет газета Handelsblatt.

    "С точки зрения Европы дополнительные объемы природного газа из России необходимы, так как наши объемы добычи начинают в значительной степени снижаться", — заявил глава правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью изданию. Он отметил, что необходимо повысить уровень надежности поставок из России и гарантировать европейским клиентам привлекательные условия вместо того, чтобы создавать угрозу экспорту энергоносителей из РФ.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    Управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что новые санкции "будут иметь вопиющее влияние на нефте- и газоснабжение в целом". Он отметил, что речь идет обо всех трубопроводах, использующихся для экспорта нефти и газа из России. "Последствия коснутся всех – от Китая до западной Европы".

    Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

    Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

    При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

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    Сейчас законопроект находится на согласовании в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему было перенесено. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ должен быть передан на подпись президента США.

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