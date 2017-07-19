Иран заявил об ответных санкциях против США

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Иран осуждает новые санкции США и заявляет, что официальный Тегеран в свою очередь введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление МИД страны.

Ранее сообщалось, что США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана.

Как сообщает телеканал, в заявлении министерства говорится, что Иран "в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе". Отмечается, что имена людей и названия организаций будут скоро объявлены.

В списке американских санкций оказались две иранские организации, которые, как считают США, вовлечены в программу создания баллистических ракет, семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции, а также "криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и организацию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ".

Читайте также: Гамбургский счет: Россия – США, все только начинается

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.