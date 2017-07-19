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    Иран заявил об ответных санкциях против США

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (53)

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    США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Так, в списке американских санкций оказались две иранские организации, которые, по данным США, вовлечены в программу создания баллистических ракет.
    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Иран осуждает новые санкции США и заявляет, что официальный Тегеран в свою очередь введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление МИД страны.

    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    REUTERS Morteza Nikoubazl
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    Ранее сообщалось, что США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана.

    Как сообщает телеканал, в заявлении министерства говорится, что Иран "в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе". Отмечается, что имена людей и названия организаций будут скоро объявлены.

    В списке американских санкций оказались две иранские организации, которые, как считают США, вовлечены в программу создания баллистических ракет, семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции, а также "криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и организацию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ".

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    При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

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