Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе, заявил журналистам представитель Белого дома.

"Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", — сказал он.

Он отметил, что санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который два года назад Иран подписал с международным сообществом, включая США. В рамках этого соглашения Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.

"Они (новые санкции – Ред.) не являются введением заново санкций, снятых в рамках "ядерного соглашения", — отметил чиновник.

В то же время он не уточнил, когда и против кого именно будут введены санкции.

В Белом доме добавили, что президент и госсекретарь США в своем ежеквартальном отчете конгрессу о ходе выполнения "ядерного соглашения" с Ираном намерены указать, что эта страна "по-прежнему представляет самую большую угрозу для США и их интересов и региональной стабильности", а также указать на "враждебную деятельность Ирана, которая простирается далеко за пределы ядерной сферы".

Представитель Белого дома привел традиционные для Вашингтона примеры такой деятельности: поддержка Ираном режима президента Сирии Башара Асада, враждебная политика в отношении Израиля, поддержка терроризма, угроза свободному судоходству на Ближнем Востоке, кибератаки против США и их союзников, нарушения прав человека, включая незаконные задержания американцев.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал США переосмыслить свой подход к санкциям и "вбить себе в голову", что давление не работает.