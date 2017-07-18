Зарубежные СМИ: санкции и новая война с Ираном, майдан в Венесуэле

РИА Новости Украина

Санкции США против Ирана

В понедельник представитель Белого дома сообщил, что администрация США намерена ввести новые санкции в отношении Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Washington Times.

Издание пишет, что санкции будут введены против 16 иранских организаций и частных лиц. При этом отмечает газета Politico, также в понедельник Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своем ежеквартальном отчете конгрессу признали, что Иран выполняет "ядерное соглашение" от 2015 года. В свою очередь, издание Washington Free Beacon отмечает, что новый пакет санкций не связан с договоренностями по ядерной программе и предназначен для противодействия наращиванию военной мощи Ирана и его операциям на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

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Газета Guardian в статье "Война с Ираном снова на повестке — спасибо Трамп" пишет, что введенные ранее санкции "причинили огромную боль"стране, что выразилось, в частности в инфляции, но не сломили страну. "Санкции никогда не останавливали их программу", — приводит газета слова американского политика Венди Шерман. Газета отмечает, что только давление ставит Иран и США на путь войны, в которой ни одна сторона не может выиграть.

Планы о пересмотре НАФТА

Администрация президента США Дональда Трампа представила основные цели по пересмотру соглашения о свободной торговле США, Мексики и Канады (НАФТА). Этому уделили внимание мировые СМИ (Washington Post, Wall Street Journal, Politico).

Как сообщает Washington Post, администрация Трампа выпустила большой план о том, как "надеется переписать условия торговли и изменить экономику США на десятилетия вперед".

"Проект новой НАФТА показывает, как Белый дом старается управлять опасностями, связанными с заключением сделки со своими ближайшими торговыми партнерами…", — отмечает Wall Street Journal. По данным газеты, план затрагивает цель США снизить торговый дефицит с двумя другими странами. Politico подчеркивает, что решение воздействовать на торговый дефицит как цель переговоров – "значительный уход от прежней практики". Также газета отмечает, что подобной цели сложно достичь, так как многие экономисты заявляют о макроэкономических причинах дефицита, а не связанных с положениями торговых соглашений.

Сенаторы против законопроекта здравоохранения

В ночь на вторник еще двое сенаторов-республиканцев в США отказались поддержать законопроект по замене системы медицинской помощи Obamacare, об этом сообщили многие ведущие мировые СМИ (Washington Post, Wall Street Journal, Guardian, Los Angeles Times).

Как сообщает Wall Street Journal, таким образом, Республиканской партии не хватает голосов для проведения нового законопроекта. "Новость ввергла усилия по проведению законопроекта по здравоохранению в пучину беспорядка…", — отмечает Washington Post. По информации издания, демократы сразу использовали возможность "объявить попытку бесплодной".

Los Angeles Times заявляет, что "внезапное объявление" от двух сенаторов появилось во время ужина президента США Дональда Трампа с несколькими сторонниками нового законопроекта из Республиканской партии.

Забастовка против президента Венесуэлы

Оппозиция Венесуэлы объявила о всеобщей суточной забастовке против политики президента Николаса Мадуро, которую она собирается провести в четверг, а также о планах создания нового Верховного суда и работе по формированию единого правительства. Об этом написали мировые издания (Pais, Diario. Telegraph, Guardian).

Как сообщает газета Pais, забастовка станет частью плана действий, планируемых оппозиционным блоком "Круглый стол демократического единства" и направленных против властей страны. Референдум, который был проведен оппозицией, подчеркивает издание, был осуществлен в качестве ультиматума правящему режиму. Как отмечает газета Telegraph, на референдум не пришли сторонники правительства, президент страны Николас Мадуро назвал событие "бессмысленным".

Издание Guardian сообщает, что попытка создания Верховного суда – это "шаг, который точно будет заблокирован администрацией президента Николаса Мадуро".

Угроза цунами отменена

Угроза цунами, объявленная после землетрясения на Командорских островах, снята на острове Беринга и в Северо-Курильске на Сахалине, об этом сообщили несколько мировых СМИ (Washington Post, Monde).

Washington Post отмечает, что метеорологический центр предупреждал о возможности появления трехметровых волн в результате землетрясения. Тем не менее, сообщает газета, волны достигли только 15 сантиметров выше уровня прилива рядом с одним из населенных пунктов Аляски. Была объявлена магнитуда землетрясения 7.4.