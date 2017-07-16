В Иране арестован брат президента - СМИ

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун арестован. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда.

Его обвиняют в финансовых преступлениях.

"Вчера он был отпущен под поручительство, но так как не выполнил его условий, был помещен под стражу", — заявил он.

В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований. Некоторые из подозреваемых находятся под стражей, добавил он.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

Подробности инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что Хасан Роухани победил на выборах главы государства и таким образом был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов.