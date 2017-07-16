наверх
16.07.201716:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Иране арестован брат президента - СМИ

    (обновлено: )129
    Согласно информации, брата президента Ирана обвиняют в финансовых преступлениях. В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований.
    Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун
    Haqqin.az

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун арестован. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда.

    Иран переизбрал президента
    Канал euronews на Youtube
    Иран выбрал президента

    Его обвиняют в финансовых преступлениях.

    "Вчера он был отпущен под поручительство, но так как не выполнил его условий, был помещен под стражу", — заявил он.

    В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований. Некоторые из подозреваемых находятся под стражей, добавил он.

    Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

    Подробности инцидента не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Хасан Роухани победил на выборах главы государства и таким образом был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?