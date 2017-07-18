Иран призвал США переосмыслить свой подход к санкциям

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал США переосмыслить свой подход к санкциям и "вбить себе в голову", что давление не работает.

"США должны переосмыслить свой подход к санкциям", — заявил Зариф, выступая в Нью-Йорке. "Санкции не дадут результата. Люди в Вашингтоне должны вбить это себе в голову", — сказал иранский министр.

Он с сожалением отметил, что США продолжают создавать "все новые и новые" санкции.

На данный момент в американском конгрессе идет обсуждение санкций в отношении России и Ирана, которые оформлены в один законопроект. Отвечая на вопрос модератора дискуссии в Совете по международным отношениям касательно санкций против РФ, Зариф сказал: "Я не поддерживаю использование санкций. Точка. Я считаю, что санкции контрпродуктивны".

Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.