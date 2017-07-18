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    Трамп пригрозил президенту Венесуэлы экономическими санкциями

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    По словам американского президента Дональда Трампа, "венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона".
    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "предпримут решительные экономические действия", если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.

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    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
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    "Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором", — говорится в заявлении Трампа.

    Он отметил, что "если режим Мадуро созовет свое учредительное собрание 30 июля, то США предпримут решительные и быстрые экономические действия".

    Накануне в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро для подготовки изменений в конституцию. Власти не признают юридических последствий этого голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

    Смотрите также: Беспорядки в столице Венесуэлы: бойня у парламента и поджоги авто

    В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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