Туск оценил вероятность запуска санкционной процедуры ЕК против Польши

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Евросовета Дональд Туск усомнился в том, что в отношении Польши действительно будет запущена станционная процедура из-за спорной судебной реформы.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. Кроме того, Тиммерманс отметил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

"Я не думаю, что кто-то направит мне как главе Евросовета запрос о запуске 7 статьи", — заявил Туск в эфире телеканала TVN24.

При этом глава Евросовета отметил, что считает претензии, предъявляемые Евросоюзом Польше, обоснованными. "Но я последний человек, который хотел бы поставить Польшу, свою родину, в худшую ситуацию, с худшими последствиями в том числе для граждан", — подчеркнул он.

По словам Туска, отношения Польши с Брюсселем в настоящее время находятся на "фатальном уровне" из-за позиции правительства республики, однако в ЕС никто не хочет "нападать" на Варшаву, а ЕК действует спокойно.

В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и, несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.