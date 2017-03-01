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    Политика

    Порошенко обсудил с главами МИД Британии и Польши санкции против РФ

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    В ходе встречи собеседники обсудили ход имплементации минских договоренностей и ситуацию в Донбассе, отметив важность соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения "Минска".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами МИД Великобритании и Польши важность сохранения санкций ЕС против России, сообщила в среду пресс-служба украинского президента.

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    Главы МИД Великобритании и Польши Борис Джонсон и Витольд Ващиковский находятся в Украине с совместным визитом. В среду они встретились с президентом, премьером и главой МИД Украины.

    "Собеседники обсудили ход имплементации минских договоренностей и ситуацию в Донбассе. В частности, речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, собеседники затронули вопрос реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Президент выразил надежду, что Нидерланды в ближайшее время завершат процесс ратификации. В рамках двустороннего взаимодействия также обсуждались вопросы организации визита Порошенко в Великобританию в ближайшее время, отмечается в сообщении.

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    Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна приготовиться к тому, что будет жить в условиях санкций неопределенно долго, на Западе пытаются "увековечить" санкции, но РФ способна неплохо развиваться и в таких условиях.

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