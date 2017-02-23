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    Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции ЕС против РФ

    (обновлено: )40631
    По словам канцлера Германии Кристиана Кернеа, ЕС следует рассмотреть другие способы и рычаги влияния на Россию, которые будут более успешными и меньше ударят по экономике Европы.
    Кристиан Керн
    wikipedia

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Канцлер Австрии Кристиан Керн призвал пересмотреть санкции против РФ, заявив, что подобные меры не привели к улучшению ситуации по ключевым спорным вопросам, передает агентство Блумберг.

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    По словам Керна, ЕС необходимо рассмотреть другие способы и рычаги влияния на Россию, которые будут более успешными и меньше ударят по экономике Европы. На вопрос о том, поддерживает ли он частичное снятие санкции в отношении России в обмен на прогресс при соблюдении минских соглашений, Керн ответила положительно.

    "Однако нам необходимо согласиться, что снятие санкций должно проходить параллельно с соблюдением минских договоренностей", — сообщил Керн агентству, также отметив сложный процесс снятия санкций при отсутствии прогресса по этим соглашениям.

    "Санкции действительно причиняют ущерб нашей экономике — издержки в Австрии составляют порядка 0,3% нашего валового внутреннего продукты. Таким образом, мы не особы рады экономическим последствиям", — заявил он.

    Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил, что возможно введение новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве" в выборы в США

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