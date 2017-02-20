Кремлю ничего неизвестно о планах по Крыму и снятию санкций с РФ - Песков

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Кремлю ничего неизвестно о разработанном народным депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко плане по Крыму, Донбассу и санкциям.

"Нет", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, известно ли об этом плане Кремлю.

Газета New York Times ранее сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, который заявил газете о поддержке документа со стороны высокопоставленных помощников президента РФ Владимира Путина. По данным New York Times, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

При этом сам Артеменко в интервью порталу "Страна.ua" рассказал, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность. Вторым пунктом плана, по словам депутата, является возвращение Донбасса в состав Украины, амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления. После этого, по его словам, должен быть создан фонд для возрождения Донбасса, который будут наполнять разные государства. При этом от России в фонд пойдут платежи за аренду Крыма, а после выполнения этих пунктов санкции с России будут сняты и ее отношения с западными странами восстановятся, заявил парламентарий.

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Артеменко состоит во фракции "Радикальной партии" в парламенте. В понедельник глава фракции Олег Ляшко потребовал от нардепа, предложившего "план" по снятию санкций с России, сложить мандат.