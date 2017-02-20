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    Фотоленты

    Как сторонники блокады Донбасса устанавливали палатку у АП в Киеве

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (57)

    5401
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева устанавливают палатки
    В центре Киева устанавливают палатки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В центре Киева устанавливают палатки

    Несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

    Смотрите также: Задержание лидера ОУН Коханивского во время столкновений в Киеве

    Ранее сообщалось, что несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгли дымовые шашки и взрывали петарды. Среди митингующих — депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев.

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