В Кремле отреагировали на размещение Китаем ракет у границ РФ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Москва не видит угрозы в размещении Китаем баллистических ракет в провинции, граничащей с Россией, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о действиях Пекина по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией.

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Во вторник в китайской газете Global Times было опубликовано сообщение о появлении в интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По предварительным данным, ракета размещена в находящейся у границ с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

"Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае (мы) не воспринимаем как угрозу для нашей страны" — сказал Песков.

Ранее директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России".