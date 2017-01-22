Китайский клуб готов платить Руни из "Манчестер Юнайтед" £1 млн в неделю

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Китайский футбольный клуб готов платить нападающему "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни контракт на один миллион фунтов стерлингов в неделю, сообщает The Sun со ссылкой на источник в Китае, информирует Р-Спорт.

По данным СМИ, в случае, если 31-летний нападающий согласится на контракт, он будет зарабатывать до 60 миллионов фунтов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Сейчас Руни в "МЮ" получает 300 тысяч футов в неделю.

Издание сообщает также, что интерес к англичанину проявляли "Бэйцзин Гоань" и самый богатый клуб Китая "Гуанчжоу Эвергранд".

"Существует мнение, что Руни могут позволить покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом. Хотя у него будет еще год контракта, это будет подходящее время для ухода. Он, вероятно, подпишет контракт на два года и заработает в Китае больше, чем за всю свою карьеру в "МЮ". Это будет серьезный поворот в жизни для него, (жены) Колин и их мальчиков, потому что они привыкли к Чеширу, Колин очень близка со своей семьей, а ребята счастливы в школе", — сообщил источник.

Как сообщалось ранее, Руни стал новым рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по числу забитых голов.