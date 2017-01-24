Межконтинентальные ракеты Китая размещены у границы РФ - СМИ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В пограничной с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян могла быть размещена бригада межконтинентальных ракет "Дунфэн-41" (Dongfeng-41, DF-41).

Как сообщает гонконгская газета "Пинго жибао" (Apple Daily) со ссылкой на циркулирующие в китайском интернете фотографии комплекса, Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одна из бригад уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, сообщает издание. Третья будет размещена в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, пишет "Пинго жибао".

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

В апреле 2016 года министерство обороны Китая не стало рассекречивать характеристики "Дунфэн-41". Позднее ведомство сообщило, что недавно провело тестовый пуск ракеты, назвав испытания на своей территории "нормальным процессом". СМИ сообщали, что Китай намерен разместить ракеты в центральной провинции Хэнань. Из этой точки ракета сможет достичь территории США в течение 30 минут, что представляет стратегическую угрозу для Вашингтона, сообщал портал Washington Free Beacon. По оценке разведслужб США, "Дунфэн-41" способна нести до десяти боеголовок.

В декабре вооруженные силы Китая провели испытательный запуск "Дунфэн-41" с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Китай провел испытание примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер совершил визит на американский авианосец John C. Stennis, находившийся в Южно-Китайском море.

Ранее на одном из аккаунтов New York Times в социальной сети Twitter после хакерского взлома появилось ложное сообщение о том, что Москва якобы приняла решение о "ракетном ударе по США".