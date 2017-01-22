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    Первая ракетка мира Энди Маррей проиграл немцу Мише Звереву

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    Зверев никогда не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема. Теперь он сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Кэй Нисикори (Япония, 5).
    Энди Маррей. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл немцу Мише Звереву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, информирует Р-Спорт.

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    Сообщается, что немец обыграл Маррея со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа 33 минуты. Маррей сделал 10 подач навылет, у Зверева 7 эйсов. Британец чаще ошибался на подаче — 6 двойных ошибок против двух у немецкого теннисиста.

    Ранее Зверев никогда не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема.

    Теперь Зверев сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Кэй Нисикори (Япония, 5).

    Ранее сообщалось, что американка Серена Уильямс смогла выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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