Правительство Британии скрыло неудачный пуск ракеты у берегов США - СМИ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Правительство Великобритании скрывало неудачный испытательный запуск баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, у берегов США. Об этом пишет газета Sunday Times.

"Серьезная неисправность в британской системе ядерного сдерживания Trident была скрыта Даунинг-Стрит за несколько недель до голосования в парламенте о будущем ракетных вооружений. Sunday Times стало известно, что у ракеты Trident II D5 после запуска с борта британской подлодки у берегов Флориды в июне прошлого года произошла неисправность", — пишет издание.

Газета отмечает, что это было единственное испытание британской баллистической ракеты за последние четыре года, и неудача поставила "серьезные вопросы" о надежности ядерного вооружения. "Неудача была полностью скрыта от медиа Даунинг-Стрит, о ней было неизвестно вплоть до этих выходных", — отмечает газета.

Причина неисправности остается засекреченной, однако высокопоставленный источник в военно-морских силах страны сообщил Sunday Times, что ракета, на которой не было боевого заряда, сошла с траектории и направилась в сторону США. Пуск производился с подлодки Vengeance — одной из четырех британских АПЛ, способных нести баллистические ракеты с ядерными зарядами.

"На самом высоком правительственном и военном уровне произошла большая паника после того, как столь значительная неудача произошла во время первого за четыре года испытания нашей системы ядерного сдерживания. В конечном итоге правительство решило скрыть неудавшиеся испытания. Если бы об этом стало известно, то возникли бы вопросы к надежности нашей системы ядерного сдерживания, и предстоящее в парламенте голосование по ее судьбе могло бы стать более сложным", — цитирует собеседника газета.

В воскресенье премьер-министр Тереза Мэй уже была вынуждена давать объяснения по поводу инцидента, несмотря на то, что непосредственно в момент запуска не занимала свой нынешний пост. Она фактически признала, что во время испытания произошел сбой, но добавила, что "такие (неудачные) испытания, так или иначе, случаются". "И это доказывает то, что нам необходимо обновить систему Trident. Нам нужно защитить свою страну и обеспечить свой вклад в обороноспособность НАТО", — сказала Мэй в интервью Би-би-си.

Парламентарии также намерены выяснить, что произошло у берегов США и почему правительство и военные решили скрыть инцидент. По данным Sunday Times, члены палаты общин вызовут для объяснений министра обороны Британии Майкла Фэллона. Парламентарий-лейборист и бывший замминистра обороны страны Кеван Джонс призвал провести парламентское расследование произошедшего.

Тестовые запуски ракеты Trident с подлодок с 2000 года производились лишь пять раз. Небольшое количество пусков объясняется высокой стоимостью ракет – каждая из них стоит 17 миллионов фунтов стерлингов. Предыдущие учебные пуски проводились в 2000, 2005, 2009 и 2012 годах. Все они освещались в СМИ, информацию о них предоставляли Минобороны страны и корпорация Lockheed Martin — производитель ракет. В 2012 году на тестовый пуск были приглашены высокопоставленные политики и военные, а созданный после испытаний фильм был распространен через интернет.

Ранее сообщалось, что на авиабазу тактического значения Кшесины в Познани (Польша) прибыли первые американские высокоточные крылатые ракеты Jassm Extended Range класса "воздух-поверхность".