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    Зарубежье

    Дело на триллионы. Китай делает заявку на глобальное лидерство

    Тема:

    Давос-2017 и новый мировой порядок (32)

    (обновлено: )38720
    Китай вложит за рубежом 750 миллиардов долларов инвестиций за 5 лет, отметил китайский лидер Си Цзиньпин. Тем самым он дал понять о намерении Китая не только оставаться нетто-экспортером капитала, но и мировым лидером по инвестициям за рубежом.
    Флаг Китая
    RIA News Илья Питалев

    РИА Новости Украина

    Китай окажет посильную помощь глобальному экономическому развитию и решению региональных конфликтов. В ближайшие 5 лет Китай импортирует товары на 8 триллионов долларов и привлечет иностранные инвестиции на 600 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Женеве в заключительный день своей миссии в Швейцарию. 

    В ходе встречи во Дворце Наций с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя ГА ООН Питера Томпсона Си Цзиньпин также анонсировал выделение Китаем 200 миллионов юаней (29,2 миллиона долларов)в для помощи сирийским беженцам.

    Всемирный экономический форум в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich
    Давос-2017: нестабильность и процесс смены лидерства

    Китай вложит также за рубежом 750 миллиардов долларов инвестиций за 5 лет, отметил китайский лидер. Тем самым он дал понять о намерении Китая не только оставаться нетто-экспортером капитала, но и мировым лидером по инвестициям за рубежом. 

    На эту позицию Китай впервые вышел осенью прошлого года, обойдя США. Глобальные товарно-инвестиционные потоки, по словам Си Цзиньпина, предоставят возможности в сфере развития другим странам. Он подтвердил, что Китай "продолжит оказывать помощь другим, насколько позволят его возможности". Китай намерен делиться своими возможности в области развития с другими странами, приветствуя их "в скоростном поезде китайского развития", подчеркнул китайский лидер.

    Начиная с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, на долю Китая ежегодно приходится в среднем 30 процентов глобального экономического роста. На это обратил внимание в интервью Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя новый пакет мер Китая по стимулированию глобального развития.

    "Очевидна потеря Америкой лидерства во всем мире в результате президентства Обамы. А также целого ряда ошибок, которые совершил американский истеблишмент, в том числе на Ближнем Востоке, в отношениях с Китаем. Это логически подвело Китай к тому, чтобы заявить о себе как о глобальной державе. Если раньше об этих амбициях просто не говорили  - это было внутри китайское дело, то теперь, судя по всему — по визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Давос, по другим сигналам, которые подает руководство Китая — Китай сделал заявку на мировое лидерство. Что делать с этим США? Дональд Трамп уже пытается ответить на эту заявку Китая на мировое лидерство, и, судя по всему, китайско-американским отношениям предстоит пережить немало тревожных моментов. Но, как мне представляется, Китай и США все же находятся на договорном треке. То есть это не будет конфликт, которого ожидают многие. Скорее всего, это будет раздел сфер влияния между Китаем и США", – сказал Мухин.

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    Наблюдатели в этой связи обратили внимание на то, что и Си Цзиньпин, и команда Дональда Трампа заявили на днях, что не хотят "войн" друг с другом. Китайский лидер  на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января отметил, что Китай не собирается начинать "валютные войны". В тот же день там же советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что администрация Дональда Трампа не хочет торговой войны с Китаем. Он отметил, что новая администрация США хотела бы видеть процесс "свободной, честной торговли" и иметь "очень сильные двусторонние отношения" с Китаем.

    Всемирный экономический форум в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich
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    Вместе с тем не исключено, что США будут всячески сдерживать развитие финансово-инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества Китая с его зарубежными партнерами. Это предположение подтверждает, в частности, выступление кандидата на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.  

    Она заявила, что для США является уроком стратегия Китая по созданию инфраструктуры в других странах, благодаря которой он приобретает их расположение. Она призвала не только следить, но и осознать то, как Китай благодаря финансированию взаимодействует с другими странами, пытается добавить их в свой список союзников.

    В штаб-квартире ООН в Женеве Си Цзиньпин объявил также о новом пакете гуманитарной помощи сирийским беженцам. Это 200 миллионов юаней, 29,2 миллиона в долларовом эквиваленте. Китайский лидер впервые лично анонсировал этот шаг Китая. Впервые это было сделано Китаем и в стенах ООН, отметил в интервью Спутнику военный эксперт Владимир Евсеев. Тем самым Китай обозначил базовую и незаменимую роль ООН в сирийском урегулировании, подчеркнул эксперт.

    "В Китае почувствовали возможность мирного урегулирования в Сирии. Пекин очень хочет поучаствовать как один из важных игроков в урегулировании кризиса, поэтому сейчас предприняты такие усилия. В течение долгого времени Китай выжидал, он не был уверен в том, что усилия России в Сирии на самом деле приведет к тому результату, который был достигнут. 

    Переломом в этой ситуации сначала было освобождение восточных кварталов Алеппо. Затем то, что Россия договорилась с Турцией. Сейчас наблюдается выход на формат переговоров по Сирии в Астане. И не случайно, что Китай решил, со своей стороны, оказать поддержку процессу урегулирования в виде гуманитарной помощи сирийским беженцам. 

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    Я думаю, что мы являемся свидетелями перелома в подходе Китая к сирийскому урегулированию. По-видимому, с этого времени Китай будет более активно вовлечен в этот процесс. В первую очередь, с экономической и политической точек зрения. Китай хочет инициативно участвовать в решении сирийской проблемы с тем, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для китайского бизнеса при восстановлении Сирии. 

    До кризиса Китай контролировал значительную часть нефтегазового комплекса Сирии. Он хотел бы делать это и дальше. Возможно, речь идет о каких-то коридорах экономического влияния. То есть Китай принял принципиальное решение по своему активному вовлечению в решение сирийского кризиса политически и экономически", – отметил Евсеев.

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