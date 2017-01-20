Дело на триллионы. Китай делает заявку на глобальное лидерство

РИА Новости Украина

Китай окажет посильную помощь глобальному экономическому развитию и решению региональных конфликтов. В ближайшие 5 лет Китай импортирует товары на 8 триллионов долларов и привлечет иностранные инвестиции на 600 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Женеве в заключительный день своей миссии в Швейцарию.

В ходе встречи во Дворце Наций с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя ГА ООН Питера Томпсона Си Цзиньпин также анонсировал выделение Китаем 200 миллионов юаней (29,2 миллиона долларов)в для помощи сирийским беженцам.

Китай вложит также за рубежом 750 миллиардов долларов инвестиций за 5 лет, отметил китайский лидер. Тем самым он дал понять о намерении Китая не только оставаться нетто-экспортером капитала, но и мировым лидером по инвестициям за рубежом.

На эту позицию Китай впервые вышел осенью прошлого года, обойдя США. Глобальные товарно-инвестиционные потоки, по словам Си Цзиньпина, предоставят возможности в сфере развития другим странам. Он подтвердил, что Китай "продолжит оказывать помощь другим, насколько позволят его возможности". Китай намерен делиться своими возможности в области развития с другими странами, приветствуя их "в скоростном поезде китайского развития", подчеркнул китайский лидер.

Начиная с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, на долю Китая ежегодно приходится в среднем 30 процентов глобального экономического роста. На это обратил внимание в интервью Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя новый пакет мер Китая по стимулированию глобального развития.

"Очевидна потеря Америкой лидерства во всем мире в результате президентства Обамы. А также целого ряда ошибок, которые совершил американский истеблишмент, в том числе на Ближнем Востоке, в отношениях с Китаем. Это логически подвело Китай к тому, чтобы заявить о себе как о глобальной державе. Если раньше об этих амбициях просто не говорили - это было внутри китайское дело, то теперь, судя по всему — по визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Давос, по другим сигналам, которые подает руководство Китая — Китай сделал заявку на мировое лидерство. Что делать с этим США? Дональд Трамп уже пытается ответить на эту заявку Китая на мировое лидерство, и, судя по всему, китайско-американским отношениям предстоит пережить немало тревожных моментов. Но, как мне представляется, Китай и США все же находятся на договорном треке. То есть это не будет конфликт, которого ожидают многие. Скорее всего, это будет раздел сфер влияния между Китаем и США", – сказал Мухин.

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Наблюдатели в этой связи обратили внимание на то, что и Си Цзиньпин, и команда Дональда Трампа заявили на днях, что не хотят "войн" друг с другом. Китайский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января отметил, что Китай не собирается начинать "валютные войны". В тот же день там же советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что администрация Дональда Трампа не хочет торговой войны с Китаем. Он отметил, что новая администрация США хотела бы видеть процесс "свободной, честной торговли" и иметь "очень сильные двусторонние отношения" с Китаем.

Вместе с тем не исключено, что США будут всячески сдерживать развитие финансово-инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества Китая с его зарубежными партнерами. Это предположение подтверждает, в частности, выступление кандидата на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.

Она заявила, что для США является уроком стратегия Китая по созданию инфраструктуры в других странах, благодаря которой он приобретает их расположение. Она призвала не только следить, но и осознать то, как Китай благодаря финансированию взаимодействует с другими странами, пытается добавить их в свой список союзников.

В штаб-квартире ООН в Женеве Си Цзиньпин объявил также о новом пакете гуманитарной помощи сирийским беженцам. Это 200 миллионов юаней, 29,2 миллиона в долларовом эквиваленте. Китайский лидер впервые лично анонсировал этот шаг Китая. Впервые это было сделано Китаем и в стенах ООН, отметил в интервью Спутнику военный эксперт Владимир Евсеев. Тем самым Китай обозначил базовую и незаменимую роль ООН в сирийском урегулировании, подчеркнул эксперт.

"В Китае почувствовали возможность мирного урегулирования в Сирии. Пекин очень хочет поучаствовать как один из важных игроков в урегулировании кризиса, поэтому сейчас предприняты такие усилия. В течение долгого времени Китай выжидал, он не был уверен в том, что усилия России в Сирии на самом деле приведет к тому результату, который был достигнут.

Переломом в этой ситуации сначала было освобождение восточных кварталов Алеппо. Затем то, что Россия договорилась с Турцией. Сейчас наблюдается выход на формат переговоров по Сирии в Астане. И не случайно, что Китай решил, со своей стороны, оказать поддержку процессу урегулирования в виде гуманитарной помощи сирийским беженцам.

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Я думаю, что мы являемся свидетелями перелома в подходе Китая к сирийскому урегулированию. По-видимому, с этого времени Китай будет более активно вовлечен в этот процесс. В первую очередь, с экономической и политической точек зрения. Китай хочет инициативно участвовать в решении сирийской проблемы с тем, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для китайского бизнеса при восстановлении Сирии.

До кризиса Китай контролировал значительную часть нефтегазового комплекса Сирии. Он хотел бы делать это и дальше. Возможно, речь идет о каких-то коридорах экономического влияния. То есть Китай принял принципиальное решение по своему активному вовлечению в решение сирийского кризиса политически и экономически", – отметил Евсеев.

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