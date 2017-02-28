ЕС призвал Швейцарию придерживаться санкционной политики против РФ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Евросоюз призвал Швейцарию продолжить следовать его санкционной политике против России в связи с ситуацией вокруг Украины и привести действующие в стране ограничительные меры в большее соответствие с мерами ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС.

В документе, опубликованном по результатам обсуждения Советом ЕС отношений Евросоюза и Швейцарии, отмечается "добровольное присоединение Швейцарии к ограничительным мерам ЕС на индивидуальной основе".

"Совет призывает Швейцарию сохранить и улучшить соответствие (швейцарских норм) ограничительным мерам Евросоюза в связи с действиями, подрывающими и угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", — заявил Совет ЕС, объединяющий страны-члены организации.

Ограничительные меры, действующие в Швейцарии в отношении России, формально носят название "меры по предотвращению обхода санкций" ЕС через ее территорию. Причем швейцарский санкционный список регулярно расширяется с учетом включения новых имен и юридических лиц в "черный список" Евросоюза.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна приготовиться к тому, что будет жить в условиях санкций неопределенно долго, на Западе пытаются "увековечить" санкции, но РФ способна неплохо развиваться и в таких условиях.