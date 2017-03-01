Украина: жизнь в ожидании инфраструктурного коллапса. Опрос экспертов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина уходит из международной повестки дня, а внутри страны власть опасается бунта радикальных националистов и допущенной к Трампу Юлии Тимошенко. Новый политический сезон обещает быть интересным до катастрофичности, говорят политологи.

"Правильная" блокада с неправильными последствиями

Торговая блокада (Донбасса — Ред.) — это правильный шаг, безотносительно к тем персонам, которые ее организовали. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Константин Матвиенко.

Ветераны АТО при участии некоторых политиков более месяца блокируют железнодорожное сообщение с непризнанными республиками Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Мы догадывались, что имеют место колоссальные контрабандные потоки, но все-таки думали, что эти потоки не являются легальными… Оказывается, есть предприятия, которые будто бы зарегистрированы в Украине, которые осуществляют добычу, например, того же самого антрацита, и этот переход (угля — Ред.) был легальный", — сказал политолог.

Он добавил, что шахтеры добывают уголь "за мизерную плату и с риском для жизни", а власть на этом наживалась, получая миллиарды.

Добавим от себя: теперь все сторонники блокады Донбасса смогут проверить правильность своих теоретических построений на практике. Власти непризнанных республик отреагировали на блокаду прекращением поставок угля и "национализацией" всех предприятий украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Последствия для украинской экономики могут быть печальными.

Тем более, что никаких действий, которые могли бы дать толчок экономическому росту, постмайданная украинская власть не предпринимала. Матвиенко подчеркнул: по итогам трех лет проведения на Украине реформ можно сказать, что "результат — ноль". За одним разве что исключением — создания объединенных громад, где политолог видит (в отдельных случаях) и некоторые "плюсы".

На фоне всех этих событий стало ясно, что Украина уходит из международной повестки дня (что показали, например, итоги недавнего визита Петра Порошенко в Мюнхен).

Что касается перспектив Украины в новом политическом сезоне и в целом в 2017 году, то Матвиенко определил их кратко: "инфраструктурный коллапс". Возможно, он имел в виду политическую инфраструктуру, но, если вспомнить историю с Шулявским мостом, то можно сказать: в любом случае, прогноз уже начал сбываться.

Кого (напрасно) боится власть

Матвиенко напомнил о прошедших в Киеве мемориальных акциях, посвященных третьей годовщине Майдана, и подчеркнул: "все видели, насколько власть этих мероприятий боялась" — перегороженные металлическими сетками улицы, рамки, обыски…

Кого опасались на Банковой? Радикалов-националистов, готовивших многотысячный марш (который оказался не таким уж многотысячным).

"Как мы видим, боялись зря. Потому что те силы, которые могли представлять угрозу для власти… они не консолидировались. Все это не имело тех последствий, которых власть боялась", — отметил Матвиенко.

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По мнению политолога, власть боится не только радикалов, но и лидера Юлию Тимошенко, хотя, по его словам, этот страх "является абсолютно инстинктивным и иррациональным".

"Её (Тимошенко — Ред.) надо бы привлекать как союзника, общаться с ней, потому что ее рейтинг растет, уровень доверия к ней растет, фактически скоро будет так, что "Батькивщина" будет единственный "гвоздь" легитимности всего украинского парламентаризма", - отметил эксперт, добавив, что власть, тем не менее, продолжает "действовать иррациональным образом".

На это принимавший участие в пресс-конференции политолог Вадим Карасев заметил, что, возможно, власть имеет основания для опасений и беспокойства: ведь Тимошенко, единственная из украинских политиков, кто встречался с Дональдом Трампом.

Кроме того, по словам политолога, Тимошенко теперь сменила риторику с социальной (тарифы и т. д.) на патриотическую — "и для многих возникает такая угроза, что именно она может возглавить новое патриотическое движение".

А это, отметил Карасев, может иметь значение в условиях, когда "политика утекает из парламента на улицу".