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    Масштабный митинг против закона о Верховном суде в Польше

    (обновлено: )24
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    REUTERS Agencja Gazeta/Agata Grzybowska/via REUTERS
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    REUTERS Agencja Gazeta/Agata Grzybowska/via REUTERS
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    REUTERS Agencja Gazeta/Agata Grzybowska/via REUTERS
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS

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    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде

    По меньшей мере 52 человека были оштрафованы за попытку блокировать выезд из здания сейма Польши после принятия депутатами спорного закона о Верховном суде, около 200 пойдут под суд, сообщили в полиции Варшавы.

    В четверг вечером акция протеста проходила у здания польского сейма в Варшаве: после принятия депутатами закона о ВС протестующие легли на землю и начали стучать ногами по заграждению, окружающему здание. Несколько человек пытались заблокировать проезд автомобиля, в котором находился официальный представитель правительства Рафал Бохенек, некоторые сидели посреди проезжей части. Ночью, около 03.30 (04.30 по Киеву) полиция силой убрала их с дороги.

    Массовые протесты в Варшаве
    ADAM CHELSTOWSKI / AFP
    Массовые протесты в Варшаве

    "Полиция идентифицировала 270 человек,… 52 человека оштрафованы в связи с блокированием дороги. В отношении около 200 человек в суды будут направлены запросы о наказании из-за нарушений. Один человек был задержан в связи с нарушением телесной неприкосновенности парламентария. Уведомление в этом деле депутат в пятницу должен направить в полицию", — рассказал представитель варшавской полиции Мариуш Мрозек.

    По его словам, в настоящее время обстановка у здания парламента спокойная, немногочисленные группы протестующих собрались у сейма и у Верховного суда Польши. Сенат страны в пятницу должен рассмотреть принятый накануне закон о работе ВС.

    В четверг у президентского дворца в Варшаве прошла акция протеста, участники которой требовали от главы государства Анджея Дуды ветировать принятые парламентом законы о реформировании работы судов. По данным местных властей, в ней приняли участие около 50 тысяч человек. Полиция сообщала о 14 тысячах участников.

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    В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

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